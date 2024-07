Porta a porta a Savona, da oggi raccolta umido dalle 4. La polemica: “Servizio inaccettabile”. Sea-S: “Richieste sindacali”

Savona. Cambia l’orario per il ritiro dell’umido nell’ambito del servizio porta a porta a Savona e insorgono le polemiche. “Non è possibile lasciare il bidone dell’umido fuori dal negozio per quasi 24 ore con le temperature estive. Stamattina sono arrivato e il sacchetto era ancora da ritirare. Con questo caldo si sente una puzza immane”. Maurizio e Cristina Scaramuzza, titolari della polleria di corso Tardy e Benech criticano i nuovi orari per il ritiro dell’umido.

Da oggi il ritiro inizia alle 4 fino alle 10.30: “Prima iniziava a mezzanotte e al mattino non c’era più. Non possiamo lasciare il sacchetto fuori per tutte queste ore, fino a che non caleranno le temperature non aderiremo più a questo metodo di raccolta”, hanno scritto in una mail indirizzata al servizio informazioni di Sea-s.

I due consiglieri di opposizione Maurizio Scaramuzza e Fabio Orsi stanno valutando di chiedere l’audizione in commissione consiliare dell’amministratore delegato di Sea-s per chiedere di fare un punto sul nuovo servizio.

Stefano Valle, Ad di Sea-s, spiega: “Abbiamo ascoltato le richieste esprese dal sindacato: iniziare alle 4 per garantire una turnazione maggiore dei lavoratori”.

E replica ancora: “Abbiamo organizzato i servizi per dare maggiore decoro possibile. Le dotazioni sono fatte in modo che con sacco e bidone chiuso non sia diffuso l’odore. Abbiamo riorganizzato le zone di raccolta in modo che vengano fatte prima quelle a maggiore densità, darsena e centro. E’ possibile che alle 9 ci sia ancora qualcosa da ritirare”.

Non aiuta il periodo di ferie e di congedi parentali: “L’estate è sempre un periodo delicato. In questa stagione andiamo un po’ in sofferenza e compensiamo con l’assunzione di stagionali”, ha concluso Valle. Sono 6 i dipendenti che si occupano della raccolta dell’organico.