Pontelungo, scelto l’allenatore della formazione Juniores: sarà Antonello Pulerà

Albenga. Un lavoro profondo sia per quanto riguarda la costruzione della rosa della prima squadra che per la ristrutturazione del proprio settore giovanile. Prosegue incessante l’impegno del Pontelungo in vista della prossima stagione, un’annata che il club granata auspica ricca di successi.

Oggi per esempio il sodalizio del presidente Michele Neri ha annunciato il nome dell’allenatore e di alcuni membri dello staff della propria squadra Juniores.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere affidato la guida tecnica della formazione Juniores al signor Antonello Pulerà. Classe 1972, già giocatore di San Filippo Neri, Borghetto ‘84 ed Albenga, dove per più di un decennio ha allenato le squadre giovanili.

Sarà coadiuvato come collaboratore tecnico da Saul Merlino, già suo “secondo” nell’Albenga, dove ha militato come giocatore, unitamente a San Bernardino, Alassio, San Filippo Neri e Pontelungo.

Il ruolo di team manager sarà ricoperto da Luca Giampà, già bandiera dell’Albenga della rinascita, ha indossato inoltre le maglie di Pontelungo, San Filippo Neri e Vadino. La società, nel dargli il benvenuto, rivolge a tutti loro un caloroso augurio per un proficuo lavoro”.