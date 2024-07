Pnrr, Piana: “90mila euro per valorizzare i giardini storici”

Liguria. Nuove risorse in arrivo per Regione Liguria grazie alla misura 2.3 ‘Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi’ dal Next Generation EU: si tratta di 90mila euro, erogati dal Ministero della Cultura a valere su risorse PNRR che serviranno a produrre 300 schede per la catalogazione dei parchi e giardini storici presenti sul territorio ligure.

“Le risorse assegnate alla Liguria contribuiranno fattivamente alla salvaguardia e alla conoscenza di beni culturali paesaggistici, un patrimonio di inestimabile valore, evidenziandone la complessità e la varietà – dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana –. Al contempo, creare una catalogazione aggiornata e puntuale dei giardini e parchi storici supporterà la pianificazione di ulteriori possibili interventi di valorizzazione, contribuendo ad assicurarne la migliore conservazione possibile. Si concretizza così un percorso di attenzione al nostro territorio che vedrà la collaborazione di diversi enti e soggetti nel segno di questi veri e propri monumenti viventi, testimonianza di biodiversità, di cultura, di stili e di determinate epoche, quindi dell’evoluzione, nel corso del tempo, delle modalità e del gusto dell’intervento dell’uomo sul paesaggio”.

“Parchi e giardini storici – continua il presidente ad interim Piana – sono la chiave di volta per un miglioramento della qualità paesaggistica e sono alla base del progresso della qualità della vita e del benessere psicofisico di residenti e turisti. Garantiscono inoltre una maggiore qualità ambientale, creando nuove modalità di fruizione turistica e culturale con evidenti ricadute socio-economiche positive in tutta la regione”.