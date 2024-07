Piùme, la rivoluzione del beauty and care, festeggia l’apertura del secondo punto vendita ad Alassio

Alassio. Sabato 13 luglio PiùMe festeggia l’inaugurazione del secondo punto vendita di Alassio, in via Mazzini 95. Questa nuova apertura in Liguria si aggiunge così ai più di 300 negozi sotto l’insegna PiùMe.

Il format PiùMe nasce dal lavoro del Consorzio Promotre e dai suoi soci General, Meloni ed Ingromarket allo scopo di garantire un’esperienza d’acquisto innovativa, uno shopping più conveniente e un assortimento costruito in base alle esigenze del consumatore.

Un punto vendita in cui trovare tutto, ma proprio tutto, quello che riguarda l’igiene della persona e la pulizia della casa, prodotti per la bellezza con un fornitissimo reparto di profumeria e make-up e un’ampia selezione di prodotti dedicati agli amici a quattro zampe.

PiùMe cambia il modo di fare retail per offrire:

– le più interessanti novità del mercato;

– prodotti improntati ai nuovi stili di consumo, dagli ecologici che aiutano a salvaguardare l’ambiente, ai trattamenti cosmetici per prendersi cura di sé in maniera professionale anche a casa;

– linee di prodotti a marchio, frutto di ricerca e innovazione, che garantiscano un controllo totale della filiera;

– articoli corpo e viso, selezionati in esclusiva per i suoi clienti.

Tutto questo rimanendo competitivi sul mercato e mantenendo alto il livello del servizio e l’attenzione al cliente in uno spazio confortevole, pensato e realizzato con i più moderni layout, che mantiene la sua caratteristica di negozio “familiare”, a due passi da casa e facilmente raggiungibile.

Sabato 13 luglio appuntamento presso il nuovo punto vendita di via Mazzini 95, con omaggi promozioni e sorprese per festeggiare l’inaugurazione.