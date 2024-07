Pietra Ligure. Presa di posizione da parte del sindaco Luigi De Vincenzi sulla qualità del mare a Pietra Ligure per la stagione estiva e turistica in corso.

“In merito ai risultati relativi ai campionamenti delle acque di balneazione alla foce del torrente Maremola resi noti, nei scorsi giorni, da Goletta Verde di Legambiente, le analisi di Arpal, che è l’unico ente sul quale bisogna basarsi per la balneazione, fatte nello stesso giorno, indicano la zona in questione conforme e con una classificazione dell’acqua buona” precisa il primo cittadino rimarcando la scientificità dei risultati Arpal sullo status della balneazione dopo i campionamenti in diversi punti del litorale.

“Come successo l’anno scorso quando, nello stesso periodo, Arpal dichiarava la balneabilità conforme e la qualità dell’acqua sufficiente. Quindi, addirittura, quest’anno siamo migliorati rispetto all’anno scorso. Probabilmente quella di Goletta Verde è un’analisi che si riferisce al tratto finale del torrente Maremola e non tanto al mare”.

E il sindaco aggiunge: “Assolutamente non voglio fare polemica con Goletta Verde, alla quale riconosco un lavoro importante per la continua attenzione cui ci richiama nella difesa dell’ambiente e delle acque marine e che svolge un servizio meritevole, e prezioso a salvaguardia della salute di tutti, ma la nostra base di valutazione sono i dati Arpal e solo su quelli ci possiamo basare – continua De Vincenzi – Faccio anche presente che se ci fosse inquinamento nel Maremola, questo non sarebbe collegato certamente a quello che succede sulla depurazione, perché questa è un impianto a parte che non c’entra col fiume e un inquinamento del fiume dipenderebbe da altri fattori e non da quello”.

“I dati dei sei campionamenti, da ponente a levante, che vengono regolarmente fatti da Arpal nel mare pietrese indicano tutti, per tutto quest’anno, quindi maggio, giugno e fino adesso a luglio, ma anche per tutto l’anno scorso, balneabilità conforme e classificazione del mare eccellente”.

Dati Arpal sul mare a Pietra Ligure

“Le classificazioni Arpal definiscono il mare di Pietra eccellente, a parte il tratto alla foce del torrente Maremola che l’anno scorso era giudicato sufficiente e quest’anno buono, e credo che siano una risposta più che chiara a quelli che usano questo dato e questa indagine di Goletta Verde per fare della polemica sul mare e sulla balneabilità di Pietra. Abbiamo ottimi riscontri da parte di moltissima gente che ci dice che il mare è molto bello e il risultato eccellente certificato da Arpal ne è la conferma” conclude De Vincenzi.