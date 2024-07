Pietra Ligure, calciomercato on fire: anche Faedo e Gibertini in biancoceleste

Pietra Ligure. Ieri il colpaccio Santiago Sogno ha scaldato ancora di più il mercato di Pietra. Grande campionato lo scorso anno, la volontà è quella di alzare ancora di più l’asticella con il salto di categoria nella programmazione.

Oggi altre due operazioni di mercato ufficializzate: Stefano Faedo e Alessio Gibertini sono biancocelesti.

La nota del club:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione sportiva 2024-2025, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive dei giocatori Stefano Faedo, attaccante classe 1994 nell’ultima stagione in forza all’Imperia (Eccellenza), e Alessio Gibertini, attaccante classe 2004 reduce dalla scorsa annata sportiva con la maglia del Pontelungo (Promozione).

Faedo, che può vantare anche esperienze con Taggia e Ceriale oltre che in Spagna con i colori del Cardedeu, è reduce dalla vittoria del campionato con conseguente promozione in Serie D. Gibertini, nonostante la giovane età, può inoltre vantare anche un campionato di Promozione disputato con il Soccer Borghetto.

A entrambi i nuovi arrivati la società augura un futuro ricco di soddisfazioni in maglia biancoceleste.