Pietra, “Ape Birichina” e “Ape Regina”: dal 23 luglio al 2 agosto iscrizioni aperte per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia

Pietra Ligure. Si sono aperte ieri, martedì 23 luglio, per chiudersi alle ore 12.00 di venerdì 2 agosto p.v. le iscrizioni per l’anno 2024-2025 al nido d’infanzia “Ape Birichina” e alla scuola d’infanzia “Ape Regina” che, da quest’anno, con lo scadere del vicolo ventennale posto nell’atto costitutivo dell’allora asilo nido interaziendale, diventano interamente a gestione comunale.

Requisiti, modulo d’iscrizione e tutte le informazioni utili sono disponibili sullo “Sportello online” del Comune di Pietra Ligure, introducendo la possibilità di presentare la domanda in forma completamente digitale, o presso l’Ufficio Servizi Sociali o, ancora, scaricabili dal sito www.comunepietraligure.it.

Possono accedere al nido “Ape Birichina” fino ad un massimo di 38 bambine e bambini, dai 3ai 36 mesi) di età e fino a 12 alla scuola d’infanzia “Ape Regina”, dai 3 ai 6 anni, con priorità di ammissione ai residenti nel Comune di Pietra Ligure.

Rimangono invariate, rispetto all’anno scorso, la retta mensile e la tariffa per l’utilizzo della mensa.

“L’”Ape birichina”, nato come nido interaziendale nel 2004 dalla firma di un protocollo d’intesa con le maggiori aziende del territorio pietrese, con l’approvazione, nell’ultimo Consiglio comunale del 19 luglio u.s, del regolamento di gestione diventa interamente a gestione comunale. Una storia ventennale di grande qualità ed eccellenza di cui siamo veramente orgogliosi. Un servizio socio educativo d’interesse pubblico diventato, nel tempo, fondamentale per l’intero comprensorio, riconosciuto e apprezzato nel contribuire a costruire una rete di risposte alle esigenze dei genitori che lavorano, assicurando l’accoglienza in una struttura adeguata, pienamente conforme alle indicazioni della normativa nazionale e regionale vigente e la presenza di personale professionale, arricchitosi ulteriormente con l’apertura, nel 2017, della scuola d’infanzia “L’ape regina”, privilegiando una scelta di continuità educativa – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche socio educative Marisa Pastorino – Un servizio oltremodo prezioso e grande valore aggiunto per la nostra comunità, cui la nostra amministrazione ha sempre riservato e continua a riservare molta attenzione, molto impegno e molte risorse e tuttora oggetto di una importante intervento di riqualificazione integrale iniziato a giugno 2023 e ancora in corso che vede, grazie ad un cospicuo finanziamento del PNRR, l’adeguamento sismico dell’intero stabile, nonché di messa in sicurezza di tutti gli impianti del piano terra, con un rinnovamento integrale degli spazi, degli ambienti e degli arredi e una riqualificazione strutturale che permetterà un significativo ampliamento della struttura originaria e, di conseguenza, la possibilità di accogliere dodici piccoli utenti del nido in più”.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato e – aggiunge De Vincenzi – non posso che essere personalmente contento del fatto che l’“Ape birichina” sia cresciuta nel migliore dei modi”.

“Un’esperienza che bisogna guardare con orgoglio, una delle prime cose fatte nel mio primo mandato da sindaco nel 2004, oggi diventato un servizio essenziale per l’intera comunità e un’opera che ha continuato a distinguersi sotto il profilo qualitativo, riuscendo a promuovere una pluralità di proposte educative e socializzanti significative e rispondendo adeguatamente ai bisogni delle nostre famiglie. Intento della nostra amministrazione – prosegue l’Assessore – è certamente quello di continuare questo percorso di crescita e garantire ai genitori pietresi un luogo sereno, tranquillo e sicuro, capace di favorire, in sinergia con loro, lo sviluppo psico-fisico e sociale armonico ed equilibrato dei loro figli. Siamo inoltre soddisfatti di aver avviato, proprio in occasione di questo bando, anche il procedimento online per l’iscrizione, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e permettere loro di presentare le domande online, direttamente da casa propria, senza recarsi fisicamente negli uffici, la domanda verrà infatti direttamente protocollata in sede di invio. Siamo anche contenti di essere riusciti a mantenere invariati i costi a carico delle famiglie. Continueremo, come gli interventi ancora in corso dimostrano, ad impegnarci per mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati per migliorare questo vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Comune, continuando ad assicurare sempre grande attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie”, concludono De Vincenzi e Pastorino..