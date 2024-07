Piana e Bozzano ribattono alle minoranze in Regione: “Solo ostruzionismo e atteggiamenti provocatori”

Liguria. “È ormai chiaro che periodicamente l’opposizione in Consiglio, da qui alla fine della legislatura, ripeterà il suo mantra automatico di richiesta dimissioni, dipingendo una situazione apocalittica che non esiste. Allora alla Giunta tocca ripetere quanto già detto in altre occasioni, consapevole della strumentalità di appelli “unitari” che accusano la maggioranza di finta coesione quando si prende la responsabilità di onorare il mandato degli elettori e le responsabilità di governo in una situazione oggettivamente difficile, mentre scrivere una lettera “tutti insieme”, come impegno, equivale a poco più di un facile esercizio retorico”.

Lo dichiara il presidente ad interim Alessandro Piana a seguito della lettera indirizzata alla Presidenzs del Consiglio Regionale dall’opposizione.

“La Giunta prosegue nell’attuazione delle linee programmatiche senza interruzioni. Lo dimostrano le decisioni relative alle grandi opere, alla sanità, ai servizi essenziali”.

“La visione, la strategia, è quella che ha guidato tutte le scelte dell’amministrazione negli ultimi nove anni: dare alla Liguria una possibilità di sviluppo e di crescita che non ha mai avuto, e i numeri delle imprese e dell’occupazione documentano chiaramente che la strada intrapresa è quella giusta. I cittadini lo sanno e hanno tutti gli strumenti per distinguere tra i ritornelli di chi vuole speculare politicamente sull’attuale situazione e chi ha a cuore le sorti della comunità regionale” conclude Piana.

“Non bastava la pessima figura di ieri, che ha rivelato la totale ignoranza dell’opposizione sulle regole istituzionali di richiesta permessi delle manifestazioni. Oggi in Consiglio regionale il bis, ancora più pesante perché rileva come non solo le regole non siano chiare, ma nemmeno la linea politica da tenere o gli obiettivi da conseguire” rincara il capogruppo della Lista Toti, Alessandro Bozzano.

“Questa mattina la minoranza ha infatti registrato una pessima figura con la richiesta di leggere in aula una sua lettera. Richiesta che ha raccolto sole 3 adesioni, 17 voti contrari e un astenuto, portando poi i consiglieri a reagire con l’esposizione di cartelli che invitano a nuove elezioni”.

“La richiesta di lettura del testo dell’opposizione è stata discussa e votata democraticamente in Consiglio Regionale. La minoranza si è ulteriormente sparpagliata, prima votando il testo, poi ritirando (solo da parte di alcuni), il voto espresso. Ennesimo, chiaro segnale di confusione”.

“Riteniamo che il Consiglio regionale abbia agito nel pieno rispetto delle procedure democratiche. La breve sospensione dei lavori è stata necessaria per garantire un dibattito sereno e costruttivo. I lavori sono poi ripresi regolarmente, dimostrando la nostra volontà di proseguire con l’agenda politica e amministrativa. Continuare ad interrompere i lavori della seduta consiliare con estemporanee iniziative che provocano solo inutili ritardi, è solo una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni” conclude Bozzano.