Piana Crixia, tragedia sulla strada provinciale che collega a Dego: muore turista olandese

Piana Crixia. Tragedia questa sera sulla strada provinciale 29 tra Piana Crixia e Dego dove un turista olandese, in sella alla sua moto, è finito contro un’auto perdendo la vita.

Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che il centauro abbia invaso la corsia opposta finendo sotto l’auto che proveniva dalla direzione contraria.

Sul posto sono intervenuti subito la Croce Bianca di Dego, l’automedica Sierra 3, i vigili del fuoco di Savona e l’elisoccorso. Appena arrivati in loco, i soccorritori hanno provato a rianimare il ragazzo e hanno attivato l’elicottero ma, visto la gravità delle ferite riportate, non è stato più necessario l’intervento. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’autista dell’altro mezzo coinvolto non ha riportato ferite.