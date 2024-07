Aviano. Nei giorni scorsi a Piancavallo si sono svolti i campionati italiani FISR di pattinaggio artistico. La Fratellanza Zinolese non ha mancato l’appuntamento con l’importante evento, ottenendo eccellenti risultati.

Nella categoria Divisione Nazionale C le atlete della Fratellanza Zinolese Matilde Negro e Alice Galleano salgono sul podio, laureandosi rispettivamente Campionessa Italiana e Vice Campionessa Italiana su 37 atlete.

Nella categoria Divisione Nazionale A maschile, un altro podio per Matteo Genco che raggiunge la medaglia di bronzo, seguito dal suo compagno di squadra Francesco Ignazzitto che conquista la 5° posizione, entrambi su 15 atleti.

Altri ottimi risultati per Ginevra Reggiardo che, nella categoria Divisione Nazionale A femminile, si classifica 9° su 36 atlete dopo essersi qualificata per la finale in 4° posizione e per Irene Padovani, categoria Divisione Nazionale B, che si classifica 14° su 34 atlete, anche lei dopo aver conquistato la finale con una buona performance che le ha permesso di raggiungere la 4° posizione in semifinale.

Per la specialità della solo dance, Greta Cameirana, nella categoria Nazionale Allievi, dopo essersi qualificata agli Italiani con il titolo di Campionessa Regionale Fisr, si mette in gioco nella gara nazionale con atlete di alto livello. Greta ottiene una buona performance nella free dance.