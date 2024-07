Partenariato pubblico-privato per l’ospedale di Albenga: proposta al vaglio di Alisa

Albenga. Il consigliere regionale Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha presentato una interrogazione in cui ha chiesto alla giunta lo stato dell’iter di partenariato pubblico privato, con l’utilizzo del project financing, per la gestione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Il consigliere ha ricordato che nel Piano socio sanitario regionale 2023 – 2025 è prevista l’integrazione dell’ospedale con il presidio del Santa Corona orientato all’attività di elezione, oltre che sede di ospedale di comunità e Casa di comunità.

Il percorso sul futuro del nosocomio albenganese era stato avviato nel 2023 con la proposta di Casa di Cura Villa Montallegro Spa e Casa di Cura Villa Esperia Spa, con la previsione di un Ppi h24 in estate, undici specialità sanitarie e ambulatori specialistici.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricostruito nel dettaglio l’iter del progetto, a partire dal gennaio 2022 fino al 3 giugno scorso, quando il responsabile del procedimento ha trasmesso un riscontro rispetto alle osservazioni di Asl2 sull’iter istruttorio della proposta di partenariato pubblico-privato.

L’assessore ha precisato che, in caso di fattibilità della proposta, i compiti di stazione appaltante per la successiva procedura di gara saranno svolti dalla Regione e che attualmente ALiSa sta valutando la proposta di partenariato per l’affidamento in concessione dei lavori dell’ospedale.