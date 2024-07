Parole Ubikate in mare, il 3 luglio in piazza Sisto a Savona incontro col giornalista Stefano Nazzi

Savona. Prosegue l’edizione 2024 di “Parole Ubikate in mare”, la rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.

Mercoledì 3 luglio alle 21.15 in piazza Sisto IV a Savona si terrà l’incontro con il giornalista Stefano Nazzi, che presenterà il suo libro “Canti di guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta” (Mondadori).

Una storia nera di sangue, tradimenti e morti ma anche di sodalizi, potere e amore. Stefano Nazzi (giornalista, podcaster, noto per il blog Kronaka.it e il podcast di grande successo “Indagini” per il Post, il cui omonimo spettacolo sta facendo registrare il tutto esaurito nei teatri di mezza Italia) la ricostruisce con la sua prosa intensa e incalzante raccontando gli uomini dietro ai criminali e le ombre che li hanno resi tali. È questa la Milano degli anni Settanta. Oscura, plumbea, e irriconoscibile rispetto a quella di oggi. Per le strade si calpestano i bossoli di pistola, la media di omicidi è di 150 all’anno, nei locali notturni si mescolano delinquenti, imprenditori e personaggi dello spettacolo e le bische sono nascoste dentro a palazzi insospettabili. Qui si incrociano per la prima volta i destini dei tre banditi che cambieranno le sorti della mala milanese: Francis Turatello, Renato Vallanzasca, Angelo Epaminonda. Nati senza possedere niente, sono pronti a prendersi tutto, prima sparandosi addosso, poi alleandosi, poi tornando a sparare.

Ingresso gratuito. Direzione artistica Renata Barberis, che sarà anche moderatrice della serata.

In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto nell’atrio del comune adiacente alla piazza oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o modifiche di calendario.