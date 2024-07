Parole Ubikate in mare, a Savona Giobbe Covatta e Paola Catella con il libro “Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa”

Savona. Dopo gli incontri con Sigfrido Ranucci, Tomaso Montanari, Stefano Nazzi e Giacomo Papi, Antonio Scurati e Carlo Cottarelli, prosegue “Parole ubikate in mare”, rassegna culturale ricca e vivace che nell’edizione 2024 conta 22 appuntamenti in piazza con 24 scrittori. Due le location: Albissola, nella storica piazza dove il festival è nato 14 anni fa, e da pochi anni anche a Savona, città che quest’anno è candidata a Capitale della cultura 2027.

Il prossimo appuntamento a Savona è lunedì 22 luglio ore 21.15 (ingresso gratuito) con Giobbe Covatta, scrittore, attore di cinema, tv e teatro e Paola Catella, scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva.

“Il commosso viaggiatore” è una lettera di amore e gratitudine nei confronti di un’esperienza di viaggio che ha cambiato per sempre la vita di Giobbe Covatta . Giobbe e Paola sono sempre pronti a partire quando dall’Africa giunge un invito per andare a conoscerla e a raccontare qualche nuova tessera del suo straordinario mosaico. Accettando la sfida più ardua: condividere la commozione di fronte alle diseguaglianze e alle ingiustizie di cui noi uomini siamo capaci, condividere una rivoluzionaria risata di fronte a ciò che, ahimè, non fa ridere per niente. Ed è così che anche noi diventiamo partecipi di un’indimenticabile avventura africana vissuta con gli occhi spalancati di chi vuole capire e con il sorriso limpido di chi sa cogliere l’ironia che la sorte spesso porta con sé.

Parole Ubikate in mare è un rassegna con la direzione artistica di Renata Barberis e a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.