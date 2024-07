Parole Ubikate in Mare, a Savona Antonella Viola presenta “Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita”

Savona. Procede a ritmi vorticosi il calendario di incontri letterari che compone la rassegna “Parole Ubikate in Mare”. Ventidue gli appuntamenti, due le location che ospitano i protagonisti dell’estate 2024: Albissola, nella storica piazza dove il festival è nato 14 anni fa e, negli ultimi anni, anche Savona, città che quest’anno è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Dopo gli incontri con Sigfrido Ranucci, Tomaso Montanari, Stefano Nazzi e Giacomo Papi, Antonio Scurati e Carlo Cottarelli, Giobbe Covatta e Paola Catella (stasera alle 21.15 a Savona), tocca ad Antonella Viola, immunologa, docente e scrittrice che sarà graditissima ospite della città di Savona.

L’appuntamento è mercoledì 24 luglio in piazza Sisto, dove ci svelerà la scienza grazie alla spiegazione di alcuni meccanismi: dalle proteine che fungono da oscillatori all’interno delle singole cellule, fino alle conseguenze di un “cattivo stile di vita” che può incidere sulla ritmicità di vari parametri fisiologici come il sonno, la temperatura corporea, il rilascio di ormoni, la pressione sanguigna, il metabolismo e persino sul nostro sistema immunitario.

I ritmi circadiani sono dei cambiamenti di tipo fisico e comportamentale che seguono uno schema ripetuto nelle 24 ore (da cui il termine “circadiano” che significa appunto “di circa un giorno”). Questi cambiamenti rispondono principalmente all’alternanza di luce e buio e sono regolati da una sorta di orologio biologico interno. L’adattamento degli organismi all’ora del giorno così come i loro cambiamenti ritmici sono stati documentati da molto tempo, ma solo recentemente possiamo dire con certezza quanto siano importanti e quanto influiscano sul benessere del nostro corpo e quindi della nostra vita.

Tutto questo è contenuto nel libro “Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita,” di cui la scienziata discuterà insieme con Renata Barberis che della rassegna è direttrice artistica. Come in tutti gli altri appuntamenti, anche in questo caso, l’ingresso è gratuito.