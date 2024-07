Pallavolo, i gironi nazionali: ecco le avversarie di Albenga, Albisola e Celle Varazze

Genova. La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto la composizione dei gironi dei campionati di Serie B maschile, Serie B1 e Serie B2 femminile per la stagione 2024/2025.

Complessivamente prenderanno parte ai tornei di Serie B un totale di 308 squadre, così divise: 112 di Serie B maschile, 56 di Serie B1 femminile e 140 di Serie B2 femminile. La regular season dei campionati prenderà il via il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 per concludersi il 10 e l’11 maggio 2025.

In questa stagione sportiva verranno assegnate: 6 promozioni in Serie A3 maschile, 4 promozioni in Serie A2 femminile, 16 promozioni in Serie B1 femminile.

In Serie B maschile, girone D, il Cus Genova affronterà NPSG Trading La Spezia, Spezzanese, Kerakoll Sassuolo, Isomec Inzani, Ama San Martino, GSVVF San Maurizio, Firenze Volley, Maxitalia Jumboffice Sestese, Invicta Solcaffè Grosseto, Sacma Group Rawlplug Volley Cecina, UPC SDH Volley Camaiore, Toscana Garden Arno, Codyeco Lupi Santa Croce, Gruppo Lupi Pontedera.

In Serie B2 femminile le squadre liguri sono state inserite nel girone G, così composto: Rimont Progetti Genova, Celle Varazze Volley, Vigo Albenga, Iglina Albisola Pallavolo, Ius Pallavolo Arezzo, Omac Active CNC, Dega Liberi e Forti Firenze, Rinascita Volley, Pallavolo I Giglio, Unomaglia Valdarno, Ariete Pallavolo Prato, Pallavolo Scandicci, Chianti Volley, Carpe Diem, Baia del Marinaio.