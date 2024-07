Pallare: cade da un trabatello, muratore trasportato in elicottero al Santa Corona

Pallare. Brutto infortunio per un uomo di 42 anni che oggi, poco dopo l’ora di pranzo, stava effettuando lavori di muratura a Pallare, in via Contei.

Forse a causa di un malore ha perso l’equilibrio ed è caduto da un trabatello.

Il volo, di qualche metro, gli avrebbe causato un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Carcare, il personale dell’automedica India ed è stato allertato l’elisoccorso con l’arrivo di Grifo, atterrato nel campo sportivo di Pallare, che ha trasportato l’uomo, cosciente, a Pietra Ligure al Santa Corona.