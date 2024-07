Palio Storico di Albenga, il sindaco Tomatis: “Il più grande evento dell’estate ingauna, patrimonio che non si deve disperdere”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, agli avvenimenti avvenuti durante lo svolgimento del Palio Storico.

“Il Palio, che è più grande evento dell’estate albenganese, è un cantiere in continua evoluzione che tiene conto delle esperienze che ogni anno vengono vissute. È, quindi, soggetto a continui cambiamenti fermo restando che rimane uno degli eventi più attrattivi dell’estate dell’intera provincia – spiega il primo cittadino. Questo è un patrimonio che non si deve disperdere. Il Palio si compone di diversi momenti che sono in prevalenza culturali e storici durante il tardo pomeriggio e la sera per poi passare a momenti agonistici durante le gare e le sfide tra i Quartieri e conviviali legati alle cantine”.

“Ogni componente è importante per un suo aspetto e imprescindibile per il Palio Storico di Albenga – aggiunge -. Riguardo agli episodi che si sono verificati credo sia necessario distinguerli. In piazza Trincheri, dove un uomo ultranovantenne ha minacciato dalla finestra i presenti con un fucile, peraltro piombato e quindi non funzionante, vorrei sottolineare come quella piazza sia notoriamente tranquilla. È evidente che durante le serate del Palio è stata animata di iniziative e spettacoli, ma normalmente in essa si affacciano due locali che non hanno mai creato nessun tipo di problema”.

“Colgo l’occasione per ringraziare del pronto intervento le forze dell’ordine, la polizia locale ed anche i volontari che erano presenti. Riguardo all’altro episodio, seppure deprecabile e che va assolutamente condannato, nulla ha a che vedere con il Palio Storico, anche in considerazione dell’orario a cui di è verificato. Le forze dell’ordine faranno tutti gli accertamenti del caso, nel frattempo ci ha fatto molto piacere la presenza, ieri in piazza San Michele, di uno dei due operatori feriti. Ci uniamo al saluto rivolto con uno striscione all’altro da parte di tutti i partecipanti del Palio”, conclude.