Ospedale San Paolo, la lettera di un paziente ricoverato: “Grazie per avermi salvato la vita”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata alla nostra redazione.

Voglio, con la presente esprimere un plauso ed un grandissimo ringraziamento al reparto U.T.I.M. dell’ Ospedale S. Paolo di Savona.

Sono stato ricoverato il 08/07/2024 presso questo repartro in gravissime condizioni , a causa di uno shock settico e sono stato degente fino al 17/07/2024, per essere poi dimesso in buone condizioni.

Il reparto , è composto dai dottori Nathan e Francesco Artom, medici giovani molto capaci, ma anche molto umili ed amorevoli, sempre propensi a valutare e seguire con continuità le condizioni dei propri pazienti e da un team di infermieri fantastici !

Tutte persone con una professionalità elevatissima.

Capacità degne dei migliori ospedali al mondo e soprattutto di una sensibilità e di una umanità verso i loro pazienti degne di un romanzo sentimentale, che neanche nei migliori film di appendice possono essere riscontrate.

Hanno avuto nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti di altri pazienti ancor più gravi di me, una presenza costante, continua ed amorevole che spesso neanche i parenti hanno nei confronti dei loro cari.

Un team composto da persone giovani, dinamiche, attente, che non si fermano mai e che non si riparmiano per correre ogni volta che il paziente li chiama.

Grazie U.T.I.M. x avermi salvato la vita e grazie per averlo fatto con grande professionalità ma anche con dolcezza e sensibilità.

In questo mondo dove ogni giorno si parla di malasanità , devo dire che insieme anche al Pronto Soccorso dello stesso ospedale, voi siete un’ eccellenza da stimare, preservare e valorizzare.

Grazie di cuore.

Attilio Agosto.