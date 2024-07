Ospedale San Paolo, la cardiologia eccellenza in Italia: nuove tecniche all’avanguardia per il trattamento dell’aritmia

Savona. Che il reparto di cardiologia dell’ospedale San Paolo di Savona fosse, da sempre, un’eccellenza lo si sapeva ma ora è più che confermato. Oltre che dai numeri ora lo è anche dal punto di vista organico (età media molto bassa), degli strumenti e delle tecniche, uniche in Italia, che vengono utilizzate per alcuni interventi.

La struttura complessa di cardiologia è guidata dal dottor Pietro Bellone che ha adoperato un vero e proprio restyling della equipe dei medici: “Si da quando ci sono io ho assunto sette medici che si erano appena specializzati nell’università di Pavia – afferma – ora stanno facendo da traino infatti abbiamo tante richieste per venire a lavorare con noi”.

Nonostante queste assunzioni il reparto di cardiologia è in sofferenza numerica, soprattutto per quanto riguarda Pietra Ligure, ma una fonte di speranza e dalla quale attingere sono proprio gli specializzandi come ha ribadito anche Bellone: “La carenza in questi reparti è un pochino più complessa da gestire – ci spiega – vedremo come riusciremo a sopperire a queste mancanze ma sicuramente gli specializzandi sono una importantissima risorsa. Dovremmo riuscire a trattenerli dopo il tirocinio che fanno qua da noi, siamo ottimisti ma ora dobbiamo concretizzare”.

La gestione del dottor Bellone sta dando ottimi risultati dal punto di vista dell’organizzazione dell’organico sta dando ottimi risultati sopperendo alle mancanze, ma quelli più importanti sono dal punto di vista della produzione. Grazie a nuove tecniche e nuovi strumenti in alcuni rami il reparto è considerato uno di quelli più all’avanguardia, ad esempio, per quanto riguarda la elettrofisiologia la cardiologia è il primo centro ligure e uno dei maggiori in Italia.

“Possiamo quindi incrementare delle tecniche che nella nostra penisola solo pochi centri possono fare, tipo l’elettroporazione che con larga veduta la direzione dell’Asl 2 mi ha concesso di utilizzare – afferma – è una metodica nuova per il trattamento della fibrillazione atriale che fanno 3 centri in Italia e questo mese la utilizzeremo anche a Savona per la prima volta“.

“E’ una metodica particolare che è in mano a persone che fanno già ablazione di fibrillazione atriale in modo consuetudinario. Tenete conto che la ablazione di fibrillazione atriale che si fanno a Savona sono più di quelle che si fanno in tutta la Liguria messe insieme ,quindi siamo il primo centro anche per le aziende per testare i nuovi device”.

“Questo strumento è uno strumento che permette di fare isolamento di una vena (che attualmente si fa in singoli punti) con una sola erogazione che un catetere eroga simultaneamente in tutta la vena isolandola completamente con una sola erogazione: efficacia maggiore e tempi ridotti”, conclude il medico.