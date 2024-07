Ortovero, viabilità e nuova sede del Comune: Vaccarezza incontra il sindaco Geddo

Ortovero. Nuovo incontro territoriale del consigliere regionale Angelo Vaccarezza nel suo tour di appuntamenti con i sindaci neo eletti e riconfermati alle scorse elezioni amministrative.

Seconda tappa della giornata Ortovero, dove ho incontrato il neo sindaco Osvaldo Geddo e il vice sindaco Giovanni Arnaldi: “Osvaldo torna in Comune per il suo terzo mandato, con una pausa di quindici anni dopo i primi due: non è certo digiuno di storia ed esigenze del territorio che ha sempre seguito con passione” afferma Vaccarezza.

“Sul tavolo la viabilità di zona che necessita di revisione ed interventi di miglioramento”.

“Altro argomento importante, la sede del Comune: un edificio che, pur funzionale, necessita di ammodernamento e maggiori spazi. Al vaglio diverse soluzioni per migliorare la fruibilità da parte degli utenti e migliorare la funzionalità, con indubbi vantaggi per tutti.

“Naturalmente, Regione Liguria è pronta a fare la sua parte” conclude Vaccarezza.