Ortovero grande protagonista alla Maratona delle Dolomiti: in gara anche il sindaco Geddo

Ortovero ancora nel segno dello sport e del ciclismo, in occasione della “Maratona delle Dolomiti”, la più importante gran fondo amatoriale da strada a livello europeo, con circa 9mila partecipanti.

All’evento sportivo, in programma domenica 7 luglio, non mancherà una folta delegazione di ciclisti dal comune dell’entroterra albenganese, nella quale è presente l’associazione ciclistica più numerosa della provincia di Savona, l’Asd Circolo Sportivo Ortovero, e il suo capitano Massimo Botti.

In tutto saranno 35 i corridori dell’Asd di Ortovero, pronti alla difficile gara che prevede un percorso con oltre 4mila metri di dislivello, con la partecipazione anche del sindaco Osvaldo Geddo, sportivo e da sempre appassionato di ciclismo, tra i fondatori della stessa associazione sportiva ortoverese.

“Sarà una bella vetrina promozionale per Ortovero che vuole potenziare il legame sport-turismo, questo grazie alla sua solida e consolidata tradizione per il ciclismo, che vede, inoltre, la nostra associazione sportiva protagonista di varie attività in Italia e all’estero, promoter mediatico di livello nazionale per il comune di Ortovero”.

L’edizione 2024 della Maratona delle Dolomiti sarà trasmessa in diretta su Rai 3, con partenza alle 6 da “La Villa” in Alta Val Badia.

“Come amministrazione comunale puntiamo a rafforzare l’attrattività del ciclismo su strada, ma il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare il settore Mtb e outdoor: la nostra vallata presenta molte potenzialità di accoglienza e arrivo di visitatori attratti dal turismo sportivo, dalle bellezze dei nostri borghi e del nostro entroterra” conclude il sindaco di Ortovero.