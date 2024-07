Ortovero, a Greta Rava il premio letterario Renata Scotto

Ortovero. “Greta Rava, frequentante la seconda A della nostra scuola media di Ortovero, si è classificata al Primo Posto per la categoria Scuola Secondaria di I grado” – afferma Mariagrazia Timo, responsabile per le politiche culturali e scolastiche del Comune di Ortovero – “Il racconto dal titolo “UNA LUCE DIVERSA” è stato infatti indicato quale miglior testo al Premio Letterario “Renata Scotto”, indetto dall’Opera Giocosa di Savona.”

La consegna e’ avvenuta il 7 luglio scorso, nel piazzale del Priamar.

Greta, alla sua famiglia ed ai suoi professori, “rinnoviamo il nostro grazie per la capacità di stupirci ed emozionarci” – commentano dal Comune -. Credendo sempre nel potere dell’espressione che c’e in ognuno, e proprio a sostegno di questo, la stessa Greta ha rivelato: “Grazie a questa opportunità son riuscita a trovare più sicurezza nel fare le cose che amo, e scrivere è quella che preferisco. Non mi sarei mai aspettata di riuscire a vincere questo premio letterario. Questo mi farà da vela per non rinunciare mai ai miei sogni”.