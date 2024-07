Orientamenti Summer arriva a Calizzano, l’assessore Scajola: “Una formazione consapevole essenziale per i nostri giovani”

Oltre 80 partecipanti hanno animato la nona tappa di Orientamenti Summer nel salone Verdi di Calizzano nel savonese, la quarta dedicata al territorio delle aree interne dopo quelle di Pieve di Teco nell’imperiese, Brugnato nello spezzino e Busalla nel genovese.

L’evento, creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha fornito una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull’offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole.

A organizzare l’appuntamento nel savonese e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola che afferma: “Ci siamo impegnati per portare grandi eventi formativi nei territori delle aree interne. Vogliamo garantire alle persone che abitano il nostro bellissimo entroterra le stesse possibilità di chi vive sulla costa e la tappa odierna lo dimostra con una partecipazione significativa”.

“Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell’offerta formativa superiore in provincia di Savona in maniera snella ed efficace. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai – aggiunge Scajola-. In quest’anno scolastico siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone”.

“Vogliamo confermarci, appuntamento dopo appuntamento, come punto di riferimento per il mondo formativo ligure, guidando gli studenti nelle scelte presenti e future. Con la tappa extra di Genova chiuderemo il tour di Orientamenti Summer con oltre 3000 partecipanti. Un numero che definisce il grande successo ottenuto da questa edizione, da record, che ha saputo rispondere concretamente alle domande di studenti e genitori”.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro.

Il tour di Orientamenti Summer si concluderà lunedì, 15 luglio, alle18 nella sala Maestrale dei magazzini del Cotone di Genova.