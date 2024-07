Ora è ufficiale: Ilaria Spirito convocata dall’Italvolley per i Giochi Olimpici di Parigi

Prosegue l’anno d’oro della pallavolista albisolese Ilaria Spirito. Il libero attualmente in forza a Chieri dopo aver partecipato alla spedizione vincente in Nations League è stata inserita nella lista di convocate per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

C’erano pochi dubbi circa la sua convocazione, è stata inserita come tredicesima, visto che nell’ultimo periodo era sempre rientrata nelle convocazioni di coach Velasco. A livello di club, quest’anno ha sollevato al Coppa CEV.

La lista completa delle convocate

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla. Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Libero: Monica De Gennaro. Tredicesima: Ilaria Spirito.