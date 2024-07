Ora disponibile “Le ali infrante di una farfalla morente”, romanzo d’esordio dell’autore savonese Rossano Sero Rossella

Savona. E’ ora disponibile “Le ali infrante di una farfalla morente”, romanzo di esordio dell’autore savonese Rossano Sero Rossella edito da Iknos Editore.

Il romanzo è ambientato nella nostra provincia e getta “uno sguardo penetrante su una Savona sconvolta da un efferato assassino. Thomas, un giovane artista di strada, affronta il suicidio di Greta, sua fidanzata, e si immerge in una spirale di depressione. Mentre un assassino colpisce, facendo emergere segreti che la defunta Greta aveva custodito gelosamente, Thomas si lancia in una ricerca della verità sulle morti dei suoi amici Lavinia e Giulio. In un contesto di esistenze drammatiche, solo Thomas trova la forza di affrontare la crudele realtà, aprendo la strada alla redenzione. Un’avvincente narrazione che esplora la fragilità umana, la ricerca della verità e la possibilità di rinascita”.

Rossano Sero Rossella nasce ad Albenga nel 1971. Dopo aver vissuto per anni a Borghetto Santo Spirito, dove si è dedicato all’attività di commerciante, si trasferisce in città a Savona. Appassionato d’arte e di scrittura sin dall’adolescenza, esordisce nel mondo letterario con questo thriller carico di suspense.

Il volume è disponibile sia in versione cartacea che in eBook.