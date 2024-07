Onzo, la minoranza scrive a Mattarella: “Considerati dal sindaco un fastidioso problema, serve tutelare la democrazia”

Onzo. Non appagato dal fatto di avere ottenuto un risultato plebiscitario – come immediatamente dichiara la stessa minoranza – l’anziano esponente politico, nuovamente primo cittadino dopo oltre vent’anni di assenza, ha utilizzato la gran parte del tempo dedicato alla presentazione del suo programma di governo per insultare ed aggredire verbalmente la minoranza”.

“Il fatto più grave – rimarcano i consiglieri Giuliano Arnaldi, Carolina Viaggio e Silvio Falco – è avere dichiarato di non prendere minimamente in considerazione l’esistenza stessa di una minoranza, considerata in generale un fastidioso problema. Per questo motivo abbiamo ritenuto di chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario, e chiesto l’intervento della Prefettura di Savona, dei Parlamentari Liguri e non solo. Simili dichiarazioni offendono l’idea stessa di democrazia, per ciò abbiamo segnalato il fatto direttamente al Presidente della Repubblica il cui recente monito sui rischi di un ‘assolutismo della maggioranza’ vale a Roma come a Onzo”.

Si legge nella lettera indirizzata al presidente della Repubblica: “Ha afferato in modo inequivocabile e reiterato il suo convincimento che l’esistenza stessa di una minoranza in Consiglio Comunale sia inutile e sbagliata, e che non ne prenderà in minima considerazione nemmeno l’esistenza. Affermazioni simili, fatte da un Sindaco nella solennità del primo Consiglio Comunale, sono forse ancora più gravi in una piccola realtà, dove la possibilità di tutelare i fondamenti stessi della democrazia risulta più difficile se chi ha l’onere e l’onore di rappresentare lo Stato Democratico, sia in qualità di eletto sia di pubblico ufficiale, non mette il peso del proprio ruolo in una vicenda che appare emblematica di questioni ben più grandi”