Onzo, il sindaco Piccardo: “Inutile polverone, la minoranza incapace di incalzare l’amministrazione su temi e problemi di interesse”

Onzo. Il sindaco di Onzo, Sandro Piccardo, risponde al gruppo di minoranza, che ha deciso di inviare una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Leggo con particolare curiosità quanto pubblicato su IVG.it in merito a quanto scritto e dichiarato dal gruppo di minoranza del consiglio comunale di Onzo. Invito chiunque ne abbia interesse a fare attenta lettura del mio intervento nel consiglio di insediamento del 24 giugno e che sarà reso pubblico venerdì 19 luglio, giorno in cui il segretario comunale procederà, tra le altre cose, alla sua pubblicazione. Sfido chiunque a trovare traccia di quanto dichiarato dai consiglieri di minoranza con interpretazioni strumentali e fantasiose e di cui potranno essere chiamati a rispondere”.

“Seppure nella irritualità della richiesta di convocazione di un consiglio straordinario, ho ritenuto di inserire l’argomento nel programmato consiglio comunale ordinario del 29 luglio. Confido nella presenza di tutte le autorità invocate dal gruppo di minoranza. Assicuro che ho, come sempre ho avuto, il massimo rispetto per le istituzioni e per il ruolo di consigliere comunale senza distinzione tra maggioranza e minoranza. Caso diverso è il rispetto e la considerazione che si pretende sulla persona, perché questi vanno guadagnati da ognuno di noi”.

“Quando non si hanno capacità politico-amministrative, quando la via intrapresa è priva di idee e di progettualità, soprattutto da parte di un minoranza incapace di incalzare l’amministrazione su temi e problematiche interessanti la comunità amministrata, si diventa artefici di inutili polveroni. Caro gruppo di minoranza, vi attendo con ansia e trepidazione la sera del 29 luglio per il confronto richiesto”, conclude il sindaco.