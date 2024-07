Ondate di calore: nel savonese fino a 35 gradi, durante la notte temperature sopra i 29°

Savona. Fino a 35 gradi durante il giorno e 29 durante la notte. Sono i dati raccolti dall’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria di Arpal relativi al savonese.

La notte appena trascorsa a Savona si è registrato il picco con 29.10 gradi e già alle 8 di questa mattina il termometro arrivava a 29. Sempre nel capoluogo sono alti anche i valori dell’umidità: ieri sera era al 76% per poi scendere nella notte fino a un minimo di 66%. Va ancora peggio a Quiliano dove ieri alle 22 è arrivata all’84%. Ad Albenga la massima si ferma sotto i 32 gradi e durante le ore notturne si scende intorno ai 25 gradi.

Nell’entroterra le temperatura durante la notte scendono notevolmente rispetto al giorno: a Cairo Montenotte negli ultimi 3 giorni è arrivata intorno ai 20 gradi per risalire fino a 32 nelle ore diurne. Sul monte Settepani (Osiglia, a oltre 1300 metri) la massima è di 24 gradi e di notte si scende a 18.

La combinazione tra umidità e alte temperature rende più difficile sopportare quella che è l’ondata di calore sinora più intensa di questa estate in Liguria.

E per chi cerca sollievo in mare anche la temperatura dell’acqua ha valori fuori scala: in superficie il Mar Ligure segna 28 gradi. Lo zero termico in questi giorni si attesta sui 4500/4800 metri.

Tuttavia, a giudicare dai primi modelli previsionali, in Liguria potremmo essere arrivati ormai al picco dell’anticiclone subtropicale africano. Stasera nell’entroterra potrebbero arrivare i primi temporali.

E’ bollino arancione per le ondate di calore sulla provincia di Savona (ieri e anche oggi). “Le ondate di calore – ricorda la Provincia – hanno effetti sulla salute ed è importante seguire corretti comportamenti: evitare di uscire nelle ore più calde (10-18), bere molti liquidi e alimentarsi con pasti leggeri”.

Intanto la Società Meteorologica Italiana Nimbus riporta che il mondo non è mai stato caldo come in questi giorni da quando si compiono misure meteorologiche a livello globale (il grafico è basato sui dati giornalieri ERA-5 dal 1940, ma il riscontro storico è ragionevolmente estendibile a scala ben più lunga, ultrasecolare). Secondo i rilievi satellitari del servizio Copernicus ECMWF la temperatura media dell’aria in superficie (sopra terre emerse e oceani) ha stabilito nuovi primati per tre giorni consecutivi, 21-22-23 luglio 2024, con temperature medie planetarie fino a 17,15 °C che superano il precedente massimo stabilito solo un anno fa, il 6 luglio 2023 (17,08 °C), ed è possibile che altri giorni record si aggiungano alla sequenza.