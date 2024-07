Ondate di calore, ecco le misure di Regione e Asl: malori in aumento

Liguria. In questa situazione è particolarmente importante che tutta la popolazione riduca al minimo indispensabile le uscite di casa, non svolga attività fisica all’aperto e adotti tutti i comportamenti utili a evitare gli effetti delle ondate di calore: bere molta acqua, adottare una dieta leggera, no agli alcolici e alle bevande gassate zuccherate. E ancora i consigli generici per tutti: non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, evitare in queste ore di fare attività fisica, mettere abiti adeguati, cotone e lino con colori chiari, coprire il capo.

Sono le raccomandazioni emanate dalla Regione Liguria in merito allo stato di allerta per le ondata di calore.

Nelle ultime 24 ore, le temperature in alcune zone urbane della Liguria hanno raggiunto anche i 40 gradi, con elevati tassi di umidità.

Regione Liguria e Alisa hanno inviato alle Asl e a tutte le strutture sociosanitarie della Liguria una nota per ricordare tutte le misure da osservare: “Vorrei rivolgere un appello alle persone più fragili e agli anziani di seguire le consuete raccomandazioni per questa nuova ondata di calore che in questi giorni ha visto toccare sulla nostra regione picchi di temperatura anche oltre i 40 gradi” spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

“Si tratta di un pericolo concreto per la salute, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione, non solo bambini piccoli e anziani, ma anche persone con patologie croniche e coloro che svolgono attività all’aperto”.

“In questo contesto sono in lieve aumento gli accessi nei pronto soccorso e, in particolare, quelli correlati alle ondate di colore, con una stima di circa il 7,5 % di ingressi dovuti a disidratazione, febbre e alterazioni elettrolitiche”, aggiunge Gratarola, con riferimento all’aumento degli interventi da parte del personale sanitario.

“In alcuni casi riguardano anche la fascia giovane della nostra popolazione. Al momento non sono state segnalate particolari criticità” conclude l’assessore regionale.