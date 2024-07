Omicidio di piazzale Moroni, oggi l’autopsia sul corpo della donna: rilevate ecchimosi sul petto

Savona. Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Laura Guazzotti, la donna morta due giorni fa nella propria abitazione in seguito a una discussione con il convivente, Maurizio Ferrigno.

Dopo un primo esame del corpo, il medico legale ha rilevato la presenza di ecchimosi sul petto ritenute astrattamente compatibili con un traumatismo di natura violenta, ma si è tuttavia riservato di definire le esatte e precise cause della morte solo a seguito di autopsia.

Il sessantasettenne indagato, pur rendendo dichiarazioni non del tutto coerenti sui fatti (si sono evidenziate fin da subito molteplici contraddizioni tra quanto dichiarato e quanto emerso dai primi riscontri investigativi, anche in ordine alle modalità di ritrovamento del cadavere), non si è attribuito la responsabilità del decesso.

I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuto nel loro appartamento, in piazzale Moroni, dopo la chiamata dell’uomo ai soccorsi riferendo di aver rinvenuto, all’interno della propria camera da letto, il corpo esanime della donna. In un secondo momento, dopo un lungo interrogatorio, l’uomo, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.