Omicidio di piazzale Moroni, dall’autopsia nessuna violenza: attesa per l’interrogatorio del 67enne

Savona. Nessun segno di violenza particolare, solo un arrossamento all’altezza del petto, non sono stati riscontrati traumi o fratture: è il responso dell’autopsia sul corpo di Laura Guazzotti, la donna morta due giorni fa nella propria abitazione in piazzale Moroni a Savona a seguito di una discussione con il convivente, Maurizio Ferrigno, 67 anni.

L’esame autoptico ha confermato la presenza di ecchimosi sul petto, ma resta ancora da valutare a livello medico-legale se quanto evidenziato possa avere causato la morte della donna, con la presenza, quindi, di un nesso causa-effetto per convalidare l’accusa di omicidio aggravato. Saranno gli ulteriori accertamenti peritali, in primis gli esami istologici ma non solo, a chiarire le cause esatte del decesso.

E in attesa dei risultati clinici, decisivo per chiarire una vicenda ancora nebulosa, sarà l’interrogatorio di garanzia del sessantasettenne indagato, che si terrà domani in Tribunale, nel quale l’uomo dovrà chiarire quanto successo nell’appartamento e le dinamica esatta dell’accaduto.

Le sue immediate dichiarazioni rese agli organi inquirenti sono infatti ancora in fase di verifica, considerando anche la situazione in cui è maturato il delitto, a cominciare dal disagio sociale e altre criticità pregresse emerse nella coppia.

Dal sesto piano di Palazzo di Giustizia trapela, ad ora, massima cautela rispetto all’indagine in corso, per un omicidio ancora tutto da chiarire. E anche in relazione ai riscontri dell’autopsia odierna, non si esclude che l’ipotesi di reato a carico del 67enne savonese potrebbe cambiare.

Tuttavia, stando all’attuale quadro indiziario, saranno determinati le risultanze di laboratorio e la perizia medico-legale conclusiva, per avere risposte sulla morte della donna.