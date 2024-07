Nuoto artistico, eccellenti risultati per le atlete del Doria Nuoto al campionato regionale

Bogliasco. Domenica 23 giugno si è svolto il campionato regionale Propaganda Fin di nuoto artistico nella piscina di Bogliasco. Il Doria Nuoto Loano ha schierato atlete di tutte le categorie dalle Giovanissime alle Junior.

Per la categoria Esordienti C il Singolo eseguito da Lavinia Tosetti ha ottenuto il primo posto, il doppio formato da Gea Piromalli e Sofia Aschieri ha portato a casa la medaglia d’oro, il trio composto da Giorgia Bertone, Valentina Bianchi e Vittoria Capostagno e la squadra composta da Alessia Perri, Maria Cesio, Cecilia Viglizzo, Sofia Aschieri, Lavinia Tosetti hanno raggiunto entrambe il secondo gradino del podio.

Per la categoria Esordienti A Cleo Vernice ha ottenuto la medaglia d’oro con il singolo, il doppio formato da Emmaluna Capelli e Anita Bassani si sono classificate al quarto posto, medaglia d’argento per la squadra formata da Emmaluna Capelli, Anita Bassani, Vittorio Sasso, Carlotta Varaldo, Giada Roccatagliata, Marialaura Grappiolo, Maddalena Attolini con riserve Anita Falletta e Talia Frascarelli.

Nella categoria Ragazze primo posto sia per il singolo formato da Maya Ordine sia per il doppio formato da Giorgia Zanoni e Maya Ordine. La squadra formata da Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Greta Burlando, Matilde Cascio, Sofia Iorgaciov, Giulia Manni, Maya Ordine e Giorgia Zanoni e la squadra formata da Viola Gattuso, Beatrice Iliano, Letizia Dall’O, Matilde Orso, Cleo Vernice e Livia De Francisci hanno ottenuto rispettivamente il primo e secondo posto.

Il libero combinato formato da Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Greta Burlando, Matilde Cascio, Sofia Iorgaciov, Giulia Manni, Giorgia Zanoni, Beatrice Iliano, Letizia Dall’O e Viola Gattuso è salito sul primo gradino del podio.

Nella categoria Junior primo e quarto posto per i singoli eseguiti rispettivamente da Elena Razzaio e Lavinia Sigaudo, primo posto per il doppio formato da Matilde Marino e Beatrice Mino, secondo posto per il doppio formato da Giada Delitala e Chiara Miozzo. La squadra formata da Alessia Mascarino, Elena Razzaio, Giada Delitala, Chiara Miozzo, Matilde Marino, Beatrice Mino, Federica Marcante, Marta Cenere ha ottenuto il primo posto, stessa classificazione per il libero combinato formato da Alessia Mascarino, Elena Razzaio, Giada Delitala, Chiara Miozzo, Matilde Marino, Beatrice Mino, Federica Marcante, Marta Cenere e Lavinia Sigaudo.