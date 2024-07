Numero Cup a pagamento, Pirondini (M5S): “Mettono le mani nelle tasche dei più fragili”

Liguria. “Regione Liguria sempre più inqualificabile: come definire altrimenti la decisione di mandare in soffitta il numero verde gratuito e far entrare in funzione il nuovo numero a pagamento del call center Cup Liguria? Crediamo sarebbe stato molto più corretto sforbiciare prima di tutto le voci superflue oltre che vergognose come la costosissima macchina comunicativa di un Presidente di Regione agli arresti domiciliari, anziché sacrificare il numero verde gratuito che per molti anziani era una certezza oltre che un servizio conosciuto. Si conferma quanto diciamo da tempo: il palazzo è sempre più distante dalle esigenze reali dei cittadini e si devono dimettere”.

Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Prima sfasciano i conti della Sanità ligure e poi cercano di correre ai ripari chiedendo ai cittadini di fare i sacrifici. Il buco nel bilancio è figlio delle pessime scelte del centrodestra regionale che non ne ha azzeccata una, a cominciare dai regali ai privati bocciati persino dai manager nominati dallo stesso Toti. Per l’ennesima volta: dimettetevi e date ai liguri la possibilità di invertire questo scempio”, conclude.