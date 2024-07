Noli, il 7 luglio una manifestazione di canoa polinesiana sulla spiaggia dei pescatori

Noli. Il 7 luglio 2024 a Noli sulla spiaggia dei pescatori si svolgerà una manifestazione di canoa polinesiana patrocinata dal Comune di Noli ed organizzata da CSEN comitato provinciale di Savona.

La gara Noli Nui è un evento emozionante che unisce la passione per lo sport e la cultura polinesiana nella splendida cornice della città di Noli. Le imbarcazioni tradizionali, spinte dalla forza e dall’abilità dei loro equipaggi, partendo da Noli e circumnavigando l’isola di Bergeggi regaleranno uno spettacolo spettacolare ai partecipanti e agli spettatori.

Mentre le imbarcazioni con a bordo atleti, italiani, Polinesiani, Francesi ed inglesi solcheranno le acque di Noli, spinte dalla determinazione e dalla sincronia degli equipaggi, il suono dei tamburi polinesiani e i movimenti sinuosi delle ballerine creeranno un’atmosfera magica, che evoca antiche tradizioni e riti celebrativi.

La presenza del gruppo di ballerine aggiunge un tocco di autenticità e tradizione alla gara Noli Nui, riflettendo l’importanza della cultura polinesiana nella storia condivisa con la città di Noli. Questo connubio tra sport, cultura e spettacolo trasforma l’evento in una celebrazione dell’unità tra popoli diversi, legati dalla passione per il mare, la canoa e per le tradizioni.

La gara Noli Nui diventa così non solo un momento di competizione e sfida sportiva, ma anche un’opportunità per esplorare e valorizzare le radici culturali che legano la città di Noli al fascino e alla magia della Polinesia, un legame profondo con la storia e le tradizioni marinare della città.

La pratica della canoa polinesiana affonda le sue radici in antiche tradizioni oceaniche, simbolo di coraggio, cooperazione e connessione con il mare.

Anche i partner della manifestazione fanno parte della storia della Liguria e sono stati scelti per l’importanza che danno alla tradizione ed alla salvaguardia dell’identità. I partner scelti sono il Comune di Noli, Gelateria Pappus, Azienda Agricola Marinetta, Besio 1860, Caseificio Val d’Aveto, Triscele Art Food, Salumificio Chiesa, Preti 1851, Noberasco, BEEBAD, Giovannacci Caffè e ceramiche Joeliz.

La città di Noli, con la sua lunga storia marittima e il suo legame con il mare, rappresenta il luogo ideale per celebrare questa affascinante disciplina. La gara Noli Nui non solo mette in luce le abilità atletiche dei partecipanti, ma anche l’importanza di preservare e tramandare le tradizioni antiche.