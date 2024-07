Nelle spiagge di Laigueglia arrivano i depuratori di acqua filtrata per i bagnanti

Laigueglia. Tra le molteplici iniziative del comune di Laigueglia, dopo aver ottenuto la Bandiera Blu, molto sensibili al problema dell’ecologia, una decina di stabilimenti balneari di Laigueglia ha deciso di adottare l’uso di depuratori di acqua potabile filtrata per i bagnanti del borgo marinaro. Si tratta dei bagni Palme, Rita, Tirreno, Molo, Pino, Massa, Arcobaleno e Splendid. A questi se aggiungeranno altri prossimamente sostenendo il progetto che ha come obiettivo principale quello di ridurre la plastica e vuole essere solo l’inizio di una iniziativa di sensibilizzazione di più ampio respiro.

“Il Comune Laigueglia, riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia, ha aderito all’iniziativa ritenendo di fondamentale importanza la tutela del mare e dell’ambiente più in generale che sono poi le caratteristiche della Bandiera Blu che per il secondo anno consecutivo sventola sul molo centrale del borgo”, ha sottolineato il sindaco Giorgio Manfredi.

Le borracce distribuite ai bagnanti riportano quindi il logo del Comune e dei Borghi.

“Il nostro pianeta – spiegano gli imprenditori balneari che hanno aderito all’iniziativa – va tutelato e noi cominciamo dalla spiaggia, offrendo ai clienti acqua filtrata, nelle borracce che si portano da casa o che gli offriremo noi, iniziando a liberare Laigueglia da plastiche e microplastiche”.