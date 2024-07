Murialdo, incidente per una moto: trasportato in codice giallo dall’elicottero Drago al Santa Corona [AGG]

Murialdo. Aggiornamento ore 15.40: il centauro è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure in seguito all’incidente che non ha visto altri mezzi coinvolti.

Grave incidente per un motociclista sulla strada provinciale di Murialdo, avvenuto intorno alle ore 14.

E’ ancora tutto in fase di accertamento ma dalle prime informazioni il centauro è in gravi condizioni tanto è che si è reso necessario l’intervento di Drago, l’elisoccorso di Genova.

A prestare i primi soccorsi la Croce Verde di Murialdo e i vigili del fuoco di Savona. Sul posto anche l’automedica del 118.