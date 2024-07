Mostra le parti intime e tenta un approccio fisico con una ragazza appena maggiorenne in un parco per bimbi: interviene la Polizia Locale

Finale Ligure. Violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico: sono i reati contestati dalla polizia locale di Finale Ligure ad un 55enne lombardo in vacanza in riviera.

Secondo quanto accertato dal comando finalese, l’uomo era all’interno di un parco pubblico attrezzato con giochi per bambini intento ad esibire le parti intime, in particolare verso una ragazza appena maggiorenne nei confronti della quale avrebbe anche messo in atto un approccio fisico contro la sua volontà.

Ad intervenire sul posto, in prima battuta, è stato l’agente di quartiere in servizio nel rione d FinalPia che dopo avere imposto al soggetto d interrompere la maldestra “esibizione”, ha chiesto supporto ai colleghi del comando di via Ghiglieri; insieme a loro ha tranquillizzato la vittima, provvedendo nel contempo alla identificazione dell’uomo e, di concerto con il magistrato di turno, contestando allo stesso le gravi condotte poste in essere poco prima.

Le successive indagini hanno fatto emergere come in realtà il primo contatto fra la ragazza e la persona indagata fosse avvenuto il giorno precedente in spiaggia, per proseguire con insistenza nelle ore successive, sino ai fatti che hanno indotto la polizia locale a contestare la grave accusa di violenza sessuale.