Morto dopo essersi appeso al treno, la vittima è un 40enne: una bottiglia d’acqua gli è costata la vita

Loano-Borghetto. Cominciano a delinearsi i contorni della tragedia avvenuta ieri tra Loano e Borghetto, dove un uomo ha perso la vita dopo aver cercato di “appendersi” ad un treno in corsa.

La vittima è un uomo di 40 anni (classe 1983), di origine irachena. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, si trovava proprio sul convoglio, da cui è poi caduto, insieme alla moglie.

La coppia, arrivata dalla Turchia, era diretta in Francia. E le telecamere di videosorveglianza installate in stazione hanno ripreso tutto l’accaduto.

Una volta che il treno è giunto in stazione a Loano, il 4oenne è sceso per acquistare una bottiglia d’acqua. Forse ha calcolato male i tempi o ha semplicemente azzardato, ma purtroppo, al suo ritorno, il treno su cui si trovava ancora la moglie era già in movimento.

A quel punto, invece di desistere, ha deciso di tentare una mossa estrema, aggrappandosi ad una delle porte del convoglio. Ma, giunto all’altezza del passaggio a livello al confine con Borghetto, forse per la fatica, ha lasciato la presa cadendo violentemente a terra e riportando ferite fatali.

Vani i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti: gli agenti della polizia locale di Borghetto e Loano, i carabinieri, che si sono occupati delle indagini, e gli agenti della Polfer, insieme i volontari della croce rossa di Loano e gli operatori del 118.

Non sarà eseguita autopsia sul corpo vista la chiarezza della dinamica, testimoniata appunto dalle riprese degli occhi elettronici, che hanno anche fugato l’ipotesi del “Train surfing”, una nuova sfida social che spopola tra gli adolescenti e richiede ai “partecipanti” di appendersi a un vagone o salire sul tetto di un convoglio in viaggio.