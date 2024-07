Mioglia, approvate in consiglio comunale le linee programmatiche e l’attribuzione degli incarichi ai consiglieri

Mioglia. Durante la seduta del 6 luglio scorso, il Consiglio Comunale di Mioglia ha esaminato ed approvato all’unanimità dei voti le linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2024/2029 espresse dal sindaco Gianpiero Borreani.

Questi indirizzi, già esposti nel programma elettorale della lista civica “Viviamo Mioglia”, sono stati ulteriormente sviluppati e rafforzati. Le linee programmatiche si articolano in quattro macroaree strettamente interconnesse: comunità, territorio e ambiente, cultura, e sviluppo sostenibile.

Comunità

Il sindaco ha ribadito “l’importanza di scuola e servizi sociosanitari come pilastri fondamentali per la comunità”.

Servizi Sociosanitari: L’amministrazione intende avviare un dialogo con l’ASL N. 2 per ripristinare la presenza di un medico di base per almeno due giorni alla settimana presso l’ambulatorio situato all’interno del plesso scolastico. In una fase iniziale, si cercherà di ottenere la presenza di ciascuno dei medici di base scelti dai cittadini operanti in località vicine per almeno un giorno a settimana presso l’ambulatorio. Inoltre, si parteciperà alla programmazione del Distretto Sociosanitario N. 7 per garantire la presenza e il potenziamento dei servizi sociosanitari.

Scuola e Servizi Scolastici: Sarà ripreso e sviluppato il dialogo con la Direzione Scolastica, l’Istituto Comprensivo, i docenti e gli amministratori dei Comuni del Distretto Scolastico per garantire la continuità operativa e il possibile potenziamento del plesso scolastico di Mioglia. In particolare, si valuterà l’efficacia dei servizi di mensa e trasporto in collaborazione con i Comuni di Pareto e Pontinvrea. Si interverrà sulla manutenzione dell’edificio scolastico e si progetterà una scala di sicurezza per rendere nuovamente utilizzabili gli ambienti del secondo piano.

Progetti di Comunità: Verrà costituito l’Albo e la Consulta delle Associazioni e del Volontariato per stimolare la coprogettazione tra organizzazioni sociali e amministrazione. Sarà riattivata la Biblioteca G.B. Poggi e si studierà la possibilità di costituire un nuovo Circolo Sociale e una sala polivalente per eventi culturali e ricreativi.

Territorio e Ambiente

La gestione armoniosa del paesaggio naturale e degli insediamenti umani è considerata “fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio”.

Energia e Rifiuti: L’amministrazione intende incentivare l’uso di fonti energetiche alternative, il risparmio energetico e la raccolta differenziata dei rifiuti, esplorando anche la possibilità di creare una “Comunità Energetica”.

Acquedotto: Verranno affrontate le problematiche legate all’abbassamento della falda acquifera, ai consumi elettrici elevati e alle dispersioni nell’impianto di distribuzione. Si aprirà un dialogo con il C.I.R.A. per risolvere queste criticità.

Sentieri e Manutenzione del Territorio: Sarà completata una rete di sentieri integrata con i comuni confinanti, dotata di segnaletica e aree di sosta. Si darà priorità alla manutenzione di due importanti tratte di “strada bianca” e sentieristica, e alla risistemazione dell’area di via S. Giovanni Bosco per creare un piccolo “polo sportivo/ricreativo”.

Riqualificazione Urbana: Si lavorerà per ridare a Piazza Gen. Rolandi una funzione di vera piazza del paese e per recuperare edifici storici come l’ex scuderia degli Scarampi e l’ex Oratorio della Chiesa di S. Andrea.

Cultura

La cultura è vista come “elemento essenziale per la coesione sociale e lo sviluppo del territorio”.

Eventi Culturali: Sarà creato un calendario integrato degli eventi culturali in collaborazione con la Consulta delle Associazioni. Verranno promosse nuove realtà associative e si parteciperà alla candidatura di Savona come Capitale della Cultura 2027.

Museo della Cultura Contadina: Si potenzierà il Museo della Cultura Contadina con nuove tecniche espositive e percorsi sul territorio. Sarà avviata una ricerca sistematica sulla storia e le tradizioni locali per implementare l’archivio iconografico e documentale.

Sviluppo Sostenibile

Il turismo naturalistico e culturale “sarà al centro delle iniziative di sviluppo economico”.

Sportello Attività Produttive e Accoglienza: Verrà creato uno sportello in collaborazione con associazioni agricole, artigianali e cooperative per supportare le aziende locali e nuove imprese, sfruttando finanziamenti e incentivi.

Ripopolamento: Saranno incentivati il recupero e la ristrutturazione delle case tradizionali per favorire il ripopolamento del paese, con particolare attenzione alle tipologie tradizionali delle abitazioni.

Reti d’Impresa: Si promuoverà la costituzione di reti d’impresa per la produzione e vendita di prodotti locali, valorizzando le eccellenze territoriali.

Il sindaco Borreani ha sottolineato l’importanza di queste linee programmatiche per garantire il rilancio e lo sviluppo sostenibile di Mioglia, mantenendo un forte legame con la tradizione e l’identità culturale del territorio.

In seguito, il consiglio ha approvato l’attribuzione degli incarichi ai consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto Comunale, che saranno così distribuiti:

– Bertoli Davide: Edilizia pubblica e manutenzione territoriale – Problematiche acquedotto – Decoro urbano – Problematiche raccolta rifiuti

– Bozzolino Gianni: Edilizia pubblica e manutenzione territoriale – Protezione civile – Risparmio energetico

– Cavanna Dario: Sviluppo del Territorio, promozione prodotti tipici

– Garbarino Katiuscia: Servizi Sociosanitari e Scolastici – Rapporti con volontariato e consulta associazioni – Promozione Territoriale

– Palermo Roberto: Comunicazione Istituzionale e Social – Digitalizzazione P.A.- rapporti con stampa e media

– Pilotti Marta: Servizi Scolastici ed educativi – Eventi e manifestazioni in particolare artistiche e culturali – Promozione Territoriale

– Rolandi Claudio: Analisi Bilancio – Analisi bandi ed avvisi per finanziamenti – Eventi e manifestazioni in particolare sportive

– Schincaglia Athena: Servizi scolastici ed educativi – Eventi e manifestazioni – Promozione territoriale

I consiglieri avranno il compito di svolgere una serie di attività fondamentali legate alle tematiche indicate, con l’obiettivo di migliorare la gestione e lo sviluppo del comune di Mioglia: “Innanzitutto, dovranno instaurare relazioni costanti con i cittadini, le associazioni locali e i rappresentanti territoriali di istituzioni e organismi. Questo permetterà di intercettare proposte, problematiche e bisogni della comunità, garantendo una comprensione approfondita delle esigenze locali. Successivamente, i consiglieri avranno il compito di studiare soluzioni specifiche basate su queste informazioni. Utilizzeranno le conoscenze tecniche acquisite attraverso le proprie esperienze e competenze per elaborare proposte concrete che rispondano alle problematiche evidenziate durante le indagini territoriali. Inoltre, i consiglieri dovranno collaborare strettamente con gli assessori di riferimento e con il sindaco, trasmettendo i risultati delle proprie attività di indagine e studio. Questa collaborazione è fondamentale per formulare proposte e progetti che la giunta potrà poi esaminare e decidere con maggiore incisività”.