Minaccia una persona con un coltello e tenta di rapinarla: 41enne arrestato sul lungomare di Savona

Savona. Nell’ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Savona al fine di garantire a tutti – cittadini e turisti – un’estate più sicura, ieri sera, giovedì 11 luglio, le volanti hanno arrestato un quarantunenne, con l’accusa di rapina aggravata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata di ieri, a Savona, i poliziotti della squadra volante sono intervenuti nella zona del lungomare, dove era stata segnalata una persona che aveva rapinato un passante minacciandolo con un coltello. Pochi minuti dopo, nella zona del Porto, è stato nuovamente segnalato un altro tentativo di rapina con lo stesso modus operandi.

Immediatamente sul posto i poliziotti hanno individuato il soggetto mentre cercava di allontanarsi sul lungomare Matteotti. Una volta fermato si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni; continuando anche durante l’accompagnamento.

Negli uffici della Questura, ha continuato a dare segni di forte agitazione, scagliandosi ancora contro gli operatori e tirando numerosi calci contro la porta dell’ufficio fermati, sfondandola.

L’uomo, un cittadino straniero, con precedenti, è stato quindi tratto in arresto e denunciato per lesioni aggravate. Trovato in possesso anche di un coltello, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

A disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato presso la Casa Circondariale di Marassi.