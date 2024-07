Millesimo, il consigliere regionale Vaccarezza incontra la nuova giunta guidata dal sindaco Garofano

Millesimo. “Il tour per incontrare i sindaci del territorio eletti a giugno inizia oggi a Millesimo per incontrare Francesco Garofano, alla sua prima esperienza come primo cittadino. Insieme a lui il Vice Sindaco Alessandra Garra, gli Assessori Alessio La Placa e Giovanni Pucciano e Daniele Galliano in qualità di Coordinatore Commissione Montagna Anci Liguria e Vice Presidente dell’Associazione Piccoli Comuni”. Lo fa sapere il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La giunta – spiega – è composta sia da elementi nuovi che provenienti dalla legislatura precedente, quindi all’entusiasmo di chi ha scelto di mettere il suo tempo a disposizione della comunità si unisce l’esperienza di chi la comunità la conosce già e può essere un solido punto di riferimento e una base per proseguire i progetti iniziati lo scorso quinquennio”.

“Siamo contenti, questo mi ha detto il neo Sindaco e non ci sono parole migliori e di buon auspicio per iniziare una legislatura che non sarà scevra di preoccupazioni, ma verranno affrontate con consapevolezza e impegno. Buon lavoro a tutta la squadra”, conclude Vaccarezza.