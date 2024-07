Millesimo: è morto Angelo Ferrari, storico titolare dell’azienda fondata dalla bisnonna Filomena

Millesimo. Cordoglio a Millesimo per la morte di Angelo Ferrari, “Angioletto” come lo chiamavano in tanti, classe 1950 e storico commerciante. Dal ’70 in poi aveva lavorato nell’attività di famiglia, gestita dallo zio, “Carlin” Ferrari, di cui divenne titolare nel 1982 e che lo ha visto impegnato fino al 2013, anno di chiusura della storica ferramenta fondata a fine Ottocento dalla bisnonna, Filomena.

Stroncato da un male contro cui ha lottato gli ultimi mesi della sua vita, “con lui se ne è andato un pezzo della storia di Millesimo, una storia iniziata quasi due secoli fa con Filomena Ferrari, qui immigrata dal Canton Ticino – racconta il famigliare Mauro Spotorno – Della fornace da lei creata rimane un simulacro della ciminiera, accanto al centro polifunzionale che ospita la SMS, un edificio il cui aspetto richiama la curvatura dei capannoni che sorgevano là dove nel 1881 la donna aveva impiantato la sua fornace Hoffmann. Ma se quel manufatto e la via a lei dedicata ricordano il ruolo che essa aveva avuto nell’ingresso di Millesimo nel mondo industriale e se si deve a Luigi Ferrari (“Bigio”, per tutti) la piazza da lui aperta in ricordo del padre e poi donata al Comune da Donatella ed Angelo, altrioggetti ricordano l’attività di quest’ultimo”.

“Li si trova in tante case di molti millesimesi, valbormidesi ed abitanti di varie località della Liguria e del Piemonte che avevano nel negozio dei Ferrari un preciso riferimento. Per tanti anni la vita di Angelo è stata accompagnata da un’autentica passione per il suo mestiere”, conclude.