Millesimo, conti in ordine per il primo assestamento di bilancio da sindaco di Garofano

Millesimo. Francesco Garofano porta in Consiglio il suo primo assestamento di bilancio da sindaco, dopo essersi occupato per cinque anni, da assessore, di delega alle finanze comunali. “Un risultato di cui siamo soddisfatti. Il filo conduttore è il lavoro che ho portato avanti negli anni passati nella gestione economica dell’ente e che oggi grazie all’impegno della giunta, in particolare all’assessore Pucciano, trova la sua naturale prosecuzione – commenta il primo cittadino – Grazie a questa approvazione interverremo su aspetti determinanti, mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale. Sono infatti previsti lavori per circa 160 mila euro in frazione Acquafredda tra asfaltature e sistemazione dei sottoservizi e soprattutto interverremo finalmente sui cimiteri con manutenzioni e con la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero del capoluogo, una necessità di cui si parla da tempo”. “E’ inoltre previsto lo stanziamento per la messa in sicurezza di alcune strutture comunali e l’integrazione di circa 20 mila euro finalizzata al miglioramento dei servizi alla persona e agli adeguamenti contrattuali in casa di riposo“, conclude Garofano.

Dai banchi dell’opposizione ben tre le interrogazioni presentate nel Consiglio comunale di ieri (30 luglio). Il gruppo guidato da Manuela Benzi, “SìAmo Millesimo”, ha chiesto chiarimenti in merito ad un fatto accaduto lo scorso 16 luglio, quando “nei giardini di Piazza Libertà antistanti l’edificio scolastico è “caduto” un palo dell’illuminazione pubblica che ha sfiorato una passante ma che, per enorme fortuna, non l’ha colpita e non ha colpito nessun altro. Il luogo dell’accaduto, in questo periodo e anche nella data in cui si è verificato il fatto, è sede di ritrovo giornaliero dei bambini e dei loro genitori e accompagnatori che partono per raggiungere i “campi solari” a Dego; la fatalità ha voluto che il suddetto crollo del punto luce sia avvenuto quando nei pressi non si trovava nessuno eccetto la passante soltanto sfiorata dal medesimo, ma il grave fatto necessita (o, meglio, necessitava) di una urgente presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale in modo da segnalare innanzitutto il pericolo evitando temporaneamente e per il lasso di tempo necessario alle debite verifiche, l’accesso e il transito relativamente all’area interessata e conseguentemente per porre in pratica l’attività necessaria alla tutela dei cittadini; le operazioni di verifica da parte dei tecnici competenti ovviamente devono riguardare tutti i punti luce perlomeno della zona interessata, essendo quanto mai urgente e prioritario stabilire la causa del crollo, elemento discriminante al fine di comprendere il grado di probabilità di eventi futuri dello stesso tipo in capo ad altri punti luce; l’Amministrazione comunale deve essere vigile e pronta rispetto alla totalità delle situazioni che riguardano l’intero territorio del Comune e deve agire tempestivamente e idoneamente al fine di prevenire, ovvero per porre immediata soluzione, a fatti che possano mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità pubbliche, soprattutto se riguardo a fatti gravi come quello”.

Sempre lo stesso gruppo vorrebbe avere chiarimenti in merito alla richiesta di fondi da parte dell’Amministrazione comunale di Millesimo relativamente ai giardini di Santa Maria extra muros e all’area antistante l’edificio scolastico. “Nulla da dire in merito alla positività di tale richiesta il cui esito, come palese, non è certo e soprattutto, pur nel caso di accoglimento, non può comportare la disponibilità immediata delle somme eventualmente erogate. Tale richiesta si è certamente basata sul progetto di fattibilità che sarebbe stato bene condividere almeno nelle linee essenziali con tutto il Consiglio comunale in modo da renderne edotti coloro che, come minoranza, rappresentano i cittadini. In riferimento specificamente alla richiesta inerente i giardini di Santa Maria extra muros, il sindaco richiama il concetto di “custodia” dell’area, ma la situazione in cui versano le aree in questione, vale a dire i giardini di Santa Maria extra muros e soprattutto l’area antistante l’edificio scolastico, non consente di rinviare gli interventi. Il concetto di “custodia” ci deve quindi far pensare che l’obiettivo è custodire l’area e non solo di riqualificarla?”.

Dal gruppo “Progetto Millesimo” guidato da Aldo Picalli tre le interrogazioni presentate: la Gaietta, la fiera del Tartufo edizione 2024 e il cronoprogramma degli interventi di sicurezza della Sp 51 ad Acquafredda gli argomenti su cui la minoranza ha chiesto chiarimenti. “Sono stati dati incarichi per un progetto definitivo – esecutivo presentato il 31 gennaio 2024 comprendente il restauro conservativo del ponte affidato a 3 professionisti – scrivono dal gruppo Vista la fragilità del monumento secolare simbolo di Millesimo e di tutto il nostro territorio e, visto che è imminente la stagione di piogge autunnali/invernali con possibili e probabili ingrossamenti del Fiume Bormida, chiediamo a che punto sia il riscontro autorizzativo per l’inizio dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e con che fondi e risorse si pensi di dare avvio al restauro e consolidamento della Gaietta“.

E ancora: “Come abbiamo appreso da fonti di stampa, in relazione alla pericolosità della strada SP51 diventata una pista da corsa da parte di auto e moto con velocita e sorpassi pericolosissimi, è stata portata avanti dagli abitanti di Acquafredda una raccolta firme con oltre venti sottoscrizioni. Considerato che l’Amministrazione comunale di Millesimo si era attivata il 24 maggio con un atto di giunta (assenti Garofano e Garra) che comprendeva, oltrechè l’approvazione di intesa a testimonianza che gli interventi erano finanziabili con risorse della Provincia di Savona. In data 5 giugno 2024 con PEC a firma del sindaco Aldo Picalli è stato siglato l’accordo con la Provincia concordato con Ing. Luca Gilardoni responsabile dell’intervento vorremmo conoscere il cronoprogramma con la tempistica degli interventi”.

Infine, sempre dalla minoranza guidata da Picalli, una richiesta di informazione sulla prossima edizione della Festa Nazionale del Tartufo. “Nel prossimo mese di ottobre, nei giorni venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, è stata fissata dalla precedente Amministrazione Comunale in Concerto con l’Associazione Tartufai e Tartuficultori Liguri la XXXIII rassegna. Mancano all’evento due mesi, memori e consci dell’importante impegno progettuale e preoccupati dal ritardo della complessa strutturata macchina organizzativa che bisogna attivare, si chiese a che punto siano il progetto generale (linea tematica su cui viene improntata e caratterizzata le Festa; distribuzione delle Aree destinate ai vari settori Agroalimentari e ludico Ricreative), nonchè le pratiche di acquisizione degli spazi pubblicitari e in modo particolare il progetto di veicolarizzazione, promozione e diffusione attraverso i differenti canali comunicativi dell’evento”.