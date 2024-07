Militanti animalisti irrompono nel palazzo della Regione: “Giù le mani dai cinghiali”

Liguria. Questa mattina alcuni militanti del gruppo Centopercentoanimalisti hanno fatto irruzione nel palazzo della Regione con cartelli e slogan contro la caccia e in difesa dei cinghiali.

Gli attivisti sono entrati dall’ingresso principale e sono riusciti a salire ai piani nonostante gli addetti alla vigilanza tentassero di bloccarli. Una volta all’interno hanno ripetuto “Vergogna, vergogna” esponendo cartelli con le scritte “Giù le mani dai cinghiali”, “Liguria di sangue”, Giù le mani dai cacciatori”.

A quel punto, allertate dalle guardie giurate, sono intervenute le forze dell’ordine con agenti della Digos che hanno identificato gli autori del blitz.

“Continua in Liguria la politica di sterminio dei cinghiali, nonostante gli scandali che hanno coinvolto molti politicanti, o forse proprio per quello – dichiarano gli animalisti -. I cinghiali, che non hanno mai assalito nessuno, che non provocano danni, e la cui presenza è dovuta ai cacciatori che li hanno reintrodotti, sono diventati il bersaglio del momento, il capro espiatorio da sacrificare, anche per deviare l’attenzione dai molti problemi reali”.

“Sempre per la gioia dei cacciatori, contenti quando possono uccidere non importa chi. Per opporsi a questo ulteriore biocidio, i nostri militanti continueranno la protesta“.