Migranti nascoste nel rimorchio sulla A10, camionista le fa scendere e le frusta con la cinghia

Liguria. Scopre un gruppo di donne eritree nascoste nel rimorchio del suo camion, le fa scendere e inizia a prenderle a cinghiate, frustandole con la propria cintura. Un suo collega, però, ha ripreso il tutto e il video è diventato virale.

Il fatto è successo all’autoporto di Ventimiglia. Le donne, tutte molto giovani (intorno ai 20 anni, qualcuna potrebbe essere minorenne), erano state accolte dalla Caritas ed erano ospiti del locale Punto di Accoglienza Diffusa. A un certo punto, però, hanno preso la decisione di nascondersi su un mezzo pesante per tentare di varcare il confine con la Francia, come tanti altri migranti fanno ogni giorno.

Il camionista, però, ha sorpreso il gruppo: a quel punto, invece di chiamare le forze dell’ordine, ha fatto scendere le donne una per una, gridando e colpendole con la cintura (in qualche caso con la fibbia di metallo) alla schiena e alle gambe. Un altro camionista ha immortalato la scena con il proprio telefonino e diffuso il video su un gruppo Facebook rumeno: da lì le immagini sono diventate virali in brevissimo tempo, scatenando inevitabilmente le discussioni tra chi dà ragione all’uomo e chi invece lo accusa di aver trattato brutalmente altri esseri umani.

L’autore del video sostiene di averlo girato lunedì mattina (15 luglio). Al momento, però, non ci sono riscontri in quanto nessuno dei presenti ha richiesto l’intervento del 112.



Video da Riviera24