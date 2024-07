Liguria. Il transito di una perturbazione a nord dell’arco alpino determinerà l’afflusso di correnti umide verso la nostra regione, per questo motivo ci attende un fine settimana con un aumento della nuvolosità e qualche locale goccia di pioggia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la mattinata e le ore centrali della giornata nuvolosità in aumento, in particolar modo tra savonese e genovesato occidentale, possibili pioviggini o brevi piovaschi associati soprattutto in prossimità dei rilievi montuosi. Nel corso del pomeriggio transito di nubi medio-alte e schiarite, persisterà della nuvolosità marittima sul savonese e sul genovesato più occidentale, non si esclude qualche locale e residua goccia di pioggia.

Venti: tra deboli e moderati, ma con rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani, da sud-est sul centro-levante, da est/nord-est a ponente. Mari: in rapido aumento da poco mosso a mosso. Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime stabili od in leggero calo. Costa: Min: +18/+22°C – Max: +23/+29°C; interno: Min: +8/+18°C – Max: +19/+28°C.

DOMENICA 7 LUGLIO: giornata caratterizzata da molta nuvolosità, in particolar sul settore centro-occidentale della costa, su savonese e genovesato sono attesi dei piovaschi. Invece, specie nel pomeriggio, non mancheranno delle schiarite più ampie sugli estremi della regione. Nelle ore pomeridiane non è esclusa la formazione di qualche rovescio sulle Alpi Liguri.

Venti: tra deboli e moderati, ma con rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani, da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est sull’imperiese. Mari: mosso. Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie.

LUNEDì 8 LUGLIO: nella prima parte della giornata molte nubi e qualche residuo piovasco sul settore centrale, poi ampie schiarite. Addensamenti pomeridiani sui rilievi delle zone interne. Temperature: stazionarie o in lieve aumento.