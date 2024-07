Liguria. Il meteo in Liguria e nel savonese, oggi e nei prossimi giorni, sarà influenzato dal rinforzo dell’anticiclone sul comparto Mediterraneo, che determinerà giornate da clima estivo anche sulla nostra regione.

Queste le previsioni del tempo degli esperti del Centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, domenica 14 luglio

Dopo l’instabilità di ieri, oggi, al mattino poche nubi di stampo marittimo tra savonese e genovesato, sul resto della regione cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio addensamenti sulle Alpi Liguri, altrove transito di stratificazioni medio-alte, senza particolari conseguenze. In serata ritorna qualche nube bassa sul savonese.

Venti tra notte e mattino deboli o al più moderati da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. In giornata deboli dai quadranti meridionali ovunque. Mare localmente mosso in mattinata, poi poco mosso. Temperature minime in diminuzione, soprattutto sui versanti padani orientali. Massime in aumento, specie nelle zone interne: saranno comprese sulla costa tra 17 e 32 gradi, nell’interno tra 9 e 33.

Nel complesso la giornata di oggi, domenica 14 luglio, sarà caratterizzata da generali condizioni di stabilità e con cieli in prevalenza poco nuvolosi, anche se non mancherà ancora qualche nube più consistente, di stampo marittimo, tra savonese e genovesato.ge

Il meteo per la Liguria domani, lunedì 15 luglio

Quella di domani sarà una giornata stabile e soleggiata sull’intera Liguria, qualche annuvolamento potrà interessare le Alpi Liguri e i versanti padani occidentali. Temperature in aumento.

Il meteo di martedì 16 luglio per la Liguria

Qualche nube sul settore centrale e sui versanti padani occidentali, altrove cieli pressoché sereni. Temperature stazionarie.