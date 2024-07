Liguria. L’anticiclone africano si è stabilizzato sul Mediterraneo centro-occidentale relegando fresco e perturbazioni sul Nord Europa mentre in Italia e in Liguria avremo un meteo caratterizzato da giornate soleggiate e temperature fino a 6 gradi oltre la media del periodo. Il caldo si farà sentire soprattutto in quota, dove lo zero termico, nel corso della settimana, si spingerà oltre i 4500 metri sulle Alpi occidentali.

Sulla base di questo quadro generale, ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, martedì 16 luglio

Al mattino possibile formazione di qualche cumulo sul mare davanti al settore centro-occidentale a causa di locali convergenze di venti, in spostamento verso le coste tra Savonese e Genovesato ma senza fenomeni associati. Cieli sereni altrove. Dal pomeriggio aumento delle nubi basse a ponente, sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti tra deboli e moderati, con raffiche localmente forti dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio sul centro-ponente interno. A regime di brezza altrove. Mare poco mosso, localmente mosso in serata sull’Imperiese. Temperature comprese sulla costa tra 19 e 29 gradi, nell’interno tra 11 e 30.

Il meteo di domani, mercoledì 17 luglio

Avremo un aumento della nuvolosità sulla parte centro-occidentale della Liguria, più compatta tra Savonese e Genovesato. Temperature in aumento nei valori massimi in particolare sul settore centrale, meno marcato a levante.

Meteo di giovedì 18 luglio

Giornata ampiamente soleggiata, con qualche nube relegata nell’interno di ponente. Temperature in aumento nei valori massimi. Mare generalmente poco mosso, localmente calmo.