Liguria. L’alta pressione continua a proteggere il Mediterraneo centro-occidentale, sulla Liguria locale instabilità pomeridiana con temperature superiori alle medie.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 25 luglio avremo tra notte e mattino addensamenti sui versanti padani centro-occidentali, non si escludono locali pioviggini tra Alpi Liguri e Val Bormida. Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sul resto della regione. Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci o temporali sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio saranno possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti, specie di imperiese e genovesato orientale. Altrove asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti, senza conseguenze associate. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti tra notte e mattinata deboli o moderati settentrionali, locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa. A seguire deboli a regime di brezza. Mare poco mosso, localmente mosso a ponente nelle prime ore. Temperature minime stazionarie od in leggero aumento. Massime in aumento, specie lungo la costa: sulla costa minime tra 22 e 26 gradi, massime tra 29 e 36 gradi; all’interno minime tra 13 e 22 gradi, massime tra 25 e 36 gradi.

Venerdì 26 luglio al mattino nubi sparse ed irregolare sul centro-ponente, in prevalenza sereno a levante. Nel corso del pomeriggio instabilità pomeridiana sui rilievi delle zone interne, alternanza tra sole e locali annuvolamenti lungo la fascia costiera.

Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali, poi a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 27 luglio giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, consueta instabilità pomeridiana sui rilievi delle zone interne. Temperature stazionarie.