Liguria. Ulteriore rinforzo dell’alta pressione sull’Italia nei prossimi giorni con tanto sole e caldo sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 27 luglio avremo su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Possibili foschie al primo mattino e uno sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli meridionali o in regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressochè stazionarie: sulla costa minime tra 22 e 25 gradi, massime tra 29 e 32 gradi; all’interno minime tra 16 e 22 gradi, massime tra 25 e 33 gradi.

Domenica 28 luglio sole dardeggiante su tutta la regione. Qualche nube bassa al mattino in costa ed un po’ di cumuli innocui sui monti nel pomeriggio. Umidità su valori medi-alti e condizione di caldo opprimente specie lungo l’arco costiero.

Venti deboli in regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento. Elevato disagio fisico per il caldo. Evitare le uscite nelle ore piu calde specie anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Lunedì 29 luglio tempo soleggiato. Poche nubi nelle aree interne, ma senza fenomeni.

Caldo opprimente. Elevato disagio fisico per il caldo. Evitare le uscite nelle ore piu calde specie anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.